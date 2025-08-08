Sénégal: Le projet de gestion des ressources naturelles dévoile son 'ambitieux programme'

Kolda — Le projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal (SENRM) ambitionne, entre autres, de réaliser 3 ,5 millions d'hectares de forêt sous plan d'aménagement et de créer 2500 emplois, a déclaré sa coordinatrice, Ndèye Courra Mbaye Diop.

Le projet envisage aussi de développer des programmes d'activités génératrices de revenus, renforcer le système de gestion des urgences environnementales, diffuser 250 000 foyers améliorés et contribuer à l'amélioration de la gestion du parc national de Niokolo-Koba.

En plein dans son programme d'activités génératrices de revenus, le projet a réuni les acteurs venus des différentes régions afin de "réfléchir sur l'élaboration du manuel de gestion des micro-projets", a expliqué Ndèye Courra Mbaye Diop lors d'un atelier de réflexion ouvert mercredi à Kolda (sud).

Selon elle, l'idée est d'aller vers l'élaboration d'un manuel qui servira de feuille de route pour le fonctionnement des micro-projets choisis dans le cadre de sa mise en oeuvre, mais également de définir les mécanismes et les procédures de mise en oeuvre programme.

Le projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal (SENRM) entend ainsi "favoriser une meilleure gestion des ressources halieutiques et forestières et faciliter l'accès à des opportunités économiques des populations dans sa zone d'intervention", a dit sa coordonnatrice

Il est mis en place par l'Etat du Sénégal à travers le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Il est soutenu par la Banque mondiale pour une durée de 6 ans.

A noter qu'il intervient dans les régions de Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tamba et Kaffrine, avec une volonté d'aller vers l'amélioration du cadre institutionnel de gestion des risques environnementaux, de renforcer la gestion durable des forêts et des écosystèmes et d'accroître la valeur ajoutée et l'efficacité des chaines de valeur connexes.