Sénégal: Handicap - L'importance des technologies d'assistance mise en exergue

Dakar — Le Directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS), Samba Cor Sarr, a souligné, jeudi à Dakar, l'importance des technologies d'assistance dans le processus de réadaptation fonctionnelle des personnes en situation de handicap, appelant à un engagement collectif pour rendre ces outils accessibles.

"Ces technologies d'assistance constituent un élément fondamental dans le processus de correction des dysfonctionnements que vivent les personnes en situation de handicap", a déclaré M. Sarr, à l'occasion de la journée internationale des technologies d'assistance

L'évènement est organisé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS), à travers le Centre national d'appareillage orthopédique (CNAO), en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'UNICEF et le Partenariat ATscale sous le thème "Mon AT et Moi".

Selon Samba Cor Sarr, les déficiences telles que la malvoyance, les handicaps physiques ou auditifs nécessitent des systèmes d'appui adaptés à la personne et à son environnement, que seuls des professionnels formés à la réadaptation fonctionnelle peuvent mettre en oeuvre efficacement.

Il a insisté sur le rôle crucial de ces technologies dans l'intégration économique et sociale des bénéficiaires.

"Elles permettent aux personnes concernées de retrouver de façon optimale des fonctions perdues, leur offrant ainsi la possibilité de participer pleinement à la vie du pays", a-t-il indiqué.

Samba Cor Sarr a toutefois reconnu que l'accès à ces aides techniques reste limité en raison de leur coût élevé.

Il a salué les efforts déployés par les associations de personnes vivant avec un handicap, les autorités politiques ainsi que les partenaires techniques et financiers, notamment l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour faciliter leur disponibilité.

"Il nous faut travailler main dans la main pour corriger les inégalités sociales liées à l'accès à ces technologies", a-t-il plaidé, appelant à faire de cette journée une occasion de réflexion, de mise à jour des connaissances, mais aussi d'engagement collectif pour un accès universel aux outils de réadaptation.

Plusieurs directeurs généraux, enseignants chercheurs, représentant des partenaires techniques et financiers ont pris part à la célébration.