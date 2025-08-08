Angola: Afrobasket Angola 2025 - Les Lions lancés en mission, drapeau en main

7 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Invité d'honneur du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, dans un élan de solidarité gouvernemental, Yankhoba Diémé, Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, a remis, ce lundi, au stade Léopold Sédar Senghor, le drapeau national au Lions du Basket-ball en partance à Luanda, en Angola pour l'Afrobasket masculin, prévu du 12 au 24 août prochain.

À la quête d'un sixième trophée continental, les autorités ont demandé aux Lions du Sénégal de défendre avec honneur et dignité le drapeau national.

