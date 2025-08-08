Cameroun: Christian Bomo Ntimbane intègre le collectif d'avocats Sylvain Souop pour défendre les libertés

L'avocat camerounais et parisien Christian Bomo Ntimbane a officiellement rejoint le collectif d'avocats Sylvain Souop, un regroupement dédié à la défense des droits et libertés des citoyens camerounais. Par cette adhésion, il renforce la dynamique judiciaire engagée par le collectif dans la protection des libertés fondamentales face aux atteintes institutionnelles et politiques.

Dans sa déclaration, l'avocat a exprimé sa satisfaction et sa détermination à contribuer activement aux actions de cette plateforme juridique. Il a tenu à remercier le président du collectif, Maître Hippolyte Meli, ainsi que les autres membres, pour leur accueil et leur confiance. Cet engagement illustre sa volonté de s'inscrire dans une lutte structurée pour le respect du droit au Cameroun, tout en s'appuyant sur son expérience acquise au barreau de Paris et au barreau du Cameroun.

Le collectif Sylvain Souop, fondé en mémoire de l'avocat et militant disparu, est reconnu pour son implication dans les affaires liées aux violations des droits civils et politiques. Sa mission consiste à offrir un soutien juridique aux citoyens confrontés à des injustices, dans un contexte où la protection des droits humains demeure fragile. L'arrivée de Bomo Ntimbane dans ses rangs pourrait apporter un renfort stratégique, tant sur le plan de la visibilité internationale que sur le plan technique.

Cette intégration intervient à un moment où les tensions politiques et sociales au Cameroun exigent une défense accrue des espaces démocratiques. En s'alliant à un collectif ayant déjà démontré sa capacité à défendre des causes sensibles, Christian Bomo Ntimbane envoie un signal fort sur l'urgence de protéger les libertés individuelles et de garantir un cadre juridique respectueux des principes fondamentaux.

À travers cette collaboration, c'est un pont entre expertise locale et plaidoyer international qui se dessine, permettant de renforcer les capacités de défense face aux menaces pesant sur la justice indépendante. Cette synergie pourrait devenir un outil déterminant dans la consolidation d'un véritable État de droit au Cameroun.