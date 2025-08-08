Madagascar: Conseil des ministres - Six nominations et cinq abrogations aux hauts emplois de l'État

Le Conseil des ministres a procédé avant-hier à six nominations, accompagnées de l'abrogation des anciens titulaires des postes.

En revanche, cinq abrogations n'ont pas été suivies de nominations. Les six nouvelles désignations concernent six ministères distincts, tandis que les cinq abrogations sans remplacement touchent également cinq départements ministériels. En somme, une mesure par ministère, tant pour les nominations que pour les abrogations non encore comblées.

Parmi les personnes nouvellement nommées figure José Victor Randrianarimanana, désigné Coordonnateur Général des Projets et Partenariats (CGPP) auprès du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Au sein du ministère de la Santé publique, Evah Norotiana Raobelle est désormais Directrice du Centre Hospitalier Universitaire de Santé Mentale Anjanamasina. Par ailleurs, le Général de Brigade Samse Assimo Andriamialy est nommé Directeur Central du Commissariat des Armées, relevant de l'État-Major des Armées.

Concernant le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, la direction régionale d'Analanjirofo est désormais confiée à Barnabé Ghislain Ralaimazava. Deux autres nominations sont à signaler : Lantoniaina Fanny Rakotomalala, nommée Directrice régionale de l'Industrialisation et du Commerce dans la région Analamanga, et Fortinant Issouf Tiandrazana, désigné Directeur régional des Mines dans la région Boeny.

Quant aux abrogations sans remplacement immédiat, elles concernent les ministères de l'Économie et des Finances, de l'Agriculture et de l'Élevage, de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, ainsi que celui de la Décentralisation. Les postes concernés incluent notamment des fonctions clés telles que le Directeur de la Comptabilité publique, le Directeur des Bourses nationales et extérieures, le Directeur régional de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle dans la région Fitovinany, ainsi que plusieurs directions régionales du tourisme et de l'agriculture.