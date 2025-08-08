Madagascar: Kinga Folk de Mayotte - Une belle performance à l'Alliance française de Mahajanga

Le groupe Kinga Folk de l'île de Mayotte a livré un spectacle à l'Alliance française de Mahajanga. Danse traditionnelle, similaire à celle des Sakalava du Boeny, et tenues colorées ont émerveillé l'assistance, transportée par des mélodies et des rythmes envoûtants... C'était un moment électrique et convivial. « Deux cultures, une scène, un seul message : le partage » était le slogan.

Madagascar et Mayotte entretiennent des liens historiques étroits. La géographie plaide en ce sens. En effet, l'histoire de ces deux îles a laissé un riche héritage culturel, notamment dans l'artisanat, la gastronomie, la musique, la danse, ainsi que sur le plan linguistique. Les Mahorais ont bénéficié du savoir-faire malgache, tout comme les Malgaches ont adopté des éléments de la culture mahoraise.