Madagascar: Foire Ambalasira - Une Masterclass pour accompagner les futurs entrepreneurs d'Amoron'i Mania

Un événement économique et culturel intitulé « Foire Ambalasira » sera organisé conjointement par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Amoron'i Mania et la Coopérative des Experts Associés (CEAs), du 20 au 24 août 2025 à Ambositra.

« Notre principal objectif consiste à faire découvrir et valoriser les richesses de la région Amoron'i Mania tout en contribuant au développement socio-économique du territoire », a expliqué Denis Raobelison, le président de CEAs, lors d'une signature de convention de partenariat avec le Cabinet Esprit d'Entreprise (EdE), hier au siège de la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar (FCCIM). « Des produits agricoles tels que le maïs et le riz faisant la renommée de la région seront ainsi exposés dans le cadre de cette foire « Ambalasira ». Pour les produits transformés, le miel et les huiles essentielles de différentes plantes dont entre autres, le tagète et le géranium, ainsi que le « toaka gasy », seront mis en valeur, sans oublier les mines comme le marbre dont dispose en potentialité Amoron'i Mania. En tout ! Il y aura une centaine de stands d'exposition de différents produits issus des cinq districts de la région durant cette foire. Et nous prévoyons 5 000 visiteurs lors de cette première édition », a-t-il fait savoir.

Formation intensive

Toujours dans le cadre de cet événement, une Masterclass sera organisée en partenariat avec le cabinet EdE. « Cette initiative qui s'intitule « Trois jours pour entreprendre » vise à accompagner les futurs entrepreneurs dans la région Amoron'i Mania. Nous ciblons ainsi les jeunes ayant un niveau de baccalauréat au minimum et les porteurs de projet ainsi que les femmes et bien d'autres acteurs économiques locaux qui souhaitent approfondir leur compréhension des enjeux de la création et de gestion d'entreprise, à participer à cette Masterclass sur l'entrepreneuriat. Plus concrètement, nous nous engageons à renforcer les capacités de ces jeunes et porteurs de projet à travers une offre de formation intensive et pratique autour de l'entrepreneuriat », a évoqué Njaka Rajaonarison, le gérant fondateur du Cabinet Esprit d'Entreprise. Et lui de préciser que ce programme de Masterclass sera déployé dans d'autres régions à travers les autres Chambres de Commerce et d'Industrie.

Synergies

Il est à noter que le Cabinet EdE est le partenaire stratégique de la Foire « Ambalasira ». Outre l'exposition-vente des produits agricoles et transformés de la région, la promotion du tourisme et de l'artisanat sera également à l'honneur. « Des randonnées de découverte seront ainsi organisées dans le village Zafimaniry à Antoetra sans oublier la valorisation de la filière soie et la sculpture Zafimaniry. Par ailleurs, les nouvelles technologies et services, les banques et micro-finances ainsi que l'environnement et le changement climatique, sont les autres thématiques qui seront discutées dans le cadre de cette manifestation économique. Notre leitmotiv étant de structurer l'écosystème entrepreneurial de la région tout en favorisant les synergies entre les acteurs en vue d'asseoir un développement économique inclusif et durable », a conclu le président de la Coopérative des Experts Associés.