Madagascar: Application du Dinabe - L'Atsimo-Andrefana opte pour une justice plus communautaire

« Renforcer la complémentarité entre justice traditionnelle et justice formelle, pour une paix durable et un accès équitable à la justice pour tous, en particulier les plus vulnérables. » Tel est l'objectif de l'atelier de concertation régionale sur le Dina, organisé dans la région Atsimo-Andrefana du 5 au 7 août 2025.

Appuyé par le Projet Landja, l'événement « intervient à la suite de l'homologation officielle du Dinabe par le Tribunal de Première Instance de Toliara. » Et a permis aux parties prenantes qui y ont participé de partager leurs constats, interrogé les blocages, identifié les dérives, et surtout proposé des solutions concrètes pour améliorer l'application du Dinabe comme outil de justice communautaire.

Les propos de Edally Ranoelson, gouverneur de la région Atsimo-Andrefana mettent en exergue l'importance de cet instrument qu'est le Dinabe. « Le Dinabe est un véritable pilier de la cohésion sociale dans notre région. Il s'agit d'une convention collective construite avec l'implication des communautés. Cet atelier, très attendu, doit permettre de redynamiser ce mécanisme de paix et d'organisation communautaire. J'en appelle à la solidarité et au dialogue entre les parties prenantes pour surmonter les difficultés d'application, à la police judiciaire pour privilégier la prévention par l'éducation, et à l'arrêt des manipulations politiques du Dina. La région attend aussi un renforcement de la sensibilisation au Dinabe et des capacités des Comités exécutifs pour en assurer une mise en oeuvre efficace. »