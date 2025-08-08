Madagascar: Conseil des ministres - Soutien aux nageurs et volleyeuses pour leurs compétitions internationales

8 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Lors de sa réunion hebdomadaire tenue mercredi dernier, le Conseil des ministres a donné son aval pour le soutien logistique et financier à trois fédérations sportives engagées dans des compétitions internationales prévues en ce mois d'août.

Après leur récente participation au championnat mondial à Singapour, les équipes nationales malgaches poursuivront leur parcours en prenant part aux Championnats du monde juniors de natation, qui se dérouleront à Otopeni, en Roumanie, du 18 au 25 août 2025.

Dans la discipline du volley-ball, la sélection féminine malgache des moins de 16 ans participera au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), prévu du 22 au 31 août 2025 en Tunisie. Enfin, le gouvernement a validé la prise en charge du transport de l'équipe nationale locale de football, les BAREA A', actuellement engagés dans le CHAN 2024, qui se déroule en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, jusqu'au 30 août. Ces décisions traduisent l'engagement des autorités à soutenir le sport malgache, à encourager la participation des jeunes athlètes sur la scène internationale, et à promouvoir une gestion transparente des actions entreprises.

