Afrique: Dans l'attente d'une évolution de la situation dans le dossier ukrainien

8 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Patrice RABE

« Un accord de principe a été conclu pour l'organisation d'un sommet bilatéral dans les prochains jours ». L'annonce en a été faite par le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine après la rencontre au Kremlin du président russe et de Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump.

Ce face à face entre les deux chefs d'État aurait lieu, selon ses dires, « la semaine prochaine ». Il a été suggéré par la partie américaine et les détails sont en train de se régler. Les observateurs n'en attendent pas cependant des résultats spectaculaires, mais l'essentiel, disent-ils, ce sont les échanges entre les deux présidents.

Dans l'attente d'une évolution de la situation dans le dossier ukrainien

L'annonce de la rencontre a donc été faite et on sait qu'elle aura lieu dans un pays ami. Le nom des Emirats Arabes Unis a été cité. Mais la présence du président ukrainien, Volodimir Zelensky, est exclue, son homologue russe ne l'ayant même pas suggéré. Ce dernier a affirmé que les conditions pour une rencontre avec lui n'étaient pas réunies. « Pour le moment, elles ne le sont pas encore » a-t-il précisé.

Cette volonté de l'écarter des discussions est voulue car il tient aux objectifs qu'il s'est fixés, à savoir la cession des oblasts qu'il revendique. Kiev cependant insiste pour participer au sommet pour la conclusion d'une paix véritable. Le dirigeant ukrainien fait donc appel aux pays européens pour qu'ils le soutiennent. Il a eu d'ailleurs plusieurs entretiens avec des chefs d'État européens. Il a notamment cité le nom du chancelier allemand. Des échanges ont également eu lieu avec le président français et la présidente du conseil italien. L'ultimatum, lancé par le président Trump à la Russie, expire aujourd'hui. Nul ne sait quel impact il a eu sur la nouvelle attitude des Russes. Comme d'habitude, les analystes se perdent en conjectures, mais pour le moment, on ne perçoit rien de concret dans l'évolution de la situation sur le front russo-ukrainien.

