Madagascar: Terrible accident sur la RN1 - Deux morts et deux blessés dans une sortie de route d'un 4x4

Un terrible accident de la route a endeuillé la Route Nationale 1 (RN1), à hauteur du pont de Tsinjoarivon'Imanga, le jeudi 7 août aux alentours de midi. Un véhicule 4x4, avec à son bord quatre personnes, a fait plusieurs tonneaux, causant la mort de deux de ses occupants et des blessures graves aux deux autres.

Selon les informations recueillies, le véhicule transportait trois policiers et leur chauffeur civil. Ils rentraient à Tsiroanomandidy après avoir accompli une mission dans la commune d'Ankadinondry. Pour une raison encore indéterminée, le 4x4 aurait quitté la route dans une ligne droite avant le pont, avant de se renverser violemment.

L'impact a été d'une rare violence, réduisant le véhicule en un amas de tôles. Des morceaux du moteur ont été éjectés sur la chaussée. Un inspecteur de police est décédé sur le coup. Les trois autres passagers, grièvement blessés, ont été transportés en urgence au Centre Hospitalier de Référence de District (CHRD) de Tsiroanomandidy. Malheureusement, un second policier, un commissaire de police, a succombé à ses blessures malgré les efforts du personnel soignant.

Actuellement, le troisième policier, dont l'état de santé est jugé critique, a été transféré à Antananarivo pour une prise en charge spécialisée. Le chauffeur, lui, est toujours hospitalisé à Tsiroanomandidy, mais ses jours ne sont plus en danger. Les victimes faisaient toutes partie de la direction générale de la sécurité publique de Bongolava. Une enquête est en cours, menée par la gendarmerie et la police locale, pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.