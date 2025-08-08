Madagascar: Terrible accident sur la RN1 - Deux morts et deux blessés dans une sortie de route d'un 4x4

8 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Un terrible accident de la route a endeuillé la Route Nationale 1 (RN1), à hauteur du pont de Tsinjoarivon'Imanga, le jeudi 7 août aux alentours de midi. Un véhicule 4x4, avec à son bord quatre personnes, a fait plusieurs tonneaux, causant la mort de deux de ses occupants et des blessures graves aux deux autres.

Selon les informations recueillies, le véhicule transportait trois policiers et leur chauffeur civil. Ils rentraient à Tsiroanomandidy après avoir accompli une mission dans la commune d'Ankadinondry. Pour une raison encore indéterminée, le 4x4 aurait quitté la route dans une ligne droite avant le pont, avant de se renverser violemment.

L'impact a été d'une rare violence, réduisant le véhicule en un amas de tôles. Des morceaux du moteur ont été éjectés sur la chaussée. Un inspecteur de police est décédé sur le coup. Les trois autres passagers, grièvement blessés, ont été transportés en urgence au Centre Hospitalier de Référence de District (CHRD) de Tsiroanomandidy. Malheureusement, un second policier, un commissaire de police, a succombé à ses blessures malgré les efforts du personnel soignant.

Actuellement, le troisième policier, dont l'état de santé est jugé critique, a été transféré à Antananarivo pour une prise en charge spécialisée. Le chauffeur, lui, est toujours hospitalisé à Tsiroanomandidy, mais ses jours ne sont plus en danger. Les victimes faisaient toutes partie de la direction générale de la sécurité publique de Bongolava. Une enquête est en cours, menée par la gendarmerie et la police locale, pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.