Tanzanie: CHAN 2024 - Groupe B - Les Taifa Stars font trembler les Barea avant le duel de demain

Les Tanzaniens font peur aux Barea après leur deuxième victoire, acquise ce mercredi. Les protégés du coach Rôrô disposent d'une force psychologique solide et ambitionnent d'inscrire trois points demain.

La Tanzanie a pris une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, en s'imposant sur le fil face à la Mauritanie (1-0), mercredi soir à Dar es Salaam. Grâce à un but inscrit à la 89e minute par Shomari Kapombe, les Taifa Stars comptabilisent désormais six points en deux rencontres et occupent seuls la tête du groupe B.

Madagascar, troisième du groupe derrière le Burkina Faso, avec un seul point, n'a plus droit à l'erreur. Réduits à dix après l'expulsion de leur capitaine Arohasina Andriamirado, dit Dax, à la 40e minute du match contre la Mauritanie, les Barea devront composer sans lui pour le prochain affrontement face à la Tanzanie demain. La préparation se poursuit avec intensité, dans l'objectif de décrocher les trois points nécessaires pour rester en lice.

Toky et ses coéquipiers ambitionnent clairement de remporter ce match décisif afin de relancer leur parcours dans la compétition. Les Malgaches peuvent toutefois s'appuyer sur un précédent encourageant : leur victoire face à la Tanzanie lors de la COSAFA Cup en juin dernier (1-0). Pourtant, déjà victorieuse lors de son premier match contre le Burkina Faso (2-0), la sélection tanzanienne confirme sa dynamique positive.

Elle bénéficie de plusieurs atouts : le soutien de son public en tant que pays hôte, les trois points acquis dès la première journée, ainsi qu'un classement FIFA plus favorable. Forte de son expérience, la Tanzanie aborde ce tournoi avec confiance. Ce match, prévu demain, s'annonce donc décisif pour la suite de la compétition dans ce groupe B, où chaque point est crucial. Seules les deux premières équipes de chaque groupe accèderont aux quarts de finale.