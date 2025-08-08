Madagascar: Démocratie locale et décentralisation - Une table ronde sur le rôle de la jeunesse dans la région Itasy

Une table ronde sur le thème « Fitsinjaram-pahefana sy fitantanana mahomby eny ifotony : inona ireo vina mba hahafahana mampiditra ny tanoran'Itasy ? » s'est déroulée au Tranompokonolona de Miarinarivo, le samedi 2 août dernier, rassemblant une quarantaine de jeunes d'Arivonimamo I et d'Analavory, ainsi que des étudiants de l'Université de l'Itasy.

Organisé dans le cadre du projet « Démocratie Locale », cet événement visait à promouvoir l'implication des jeunes dans les processus de décentralisation et la gouvernance locale. Des experts, tels que le Dr Denis Alexandre Lahiniriko et Tsikitsiky Razanamasy, mais aussi les maires Parisoa Andriambolanarivo (Imerintsiatosika) et Jimmy Ranitratsilo (Bemasoandro Itaosy), ont partagé leurs connaissances et discuté de l'importance d'une gouvernance inclusive.

Avec Anja Rakotoarimanana de la coopération Région Nouvelle-Aquitaine-Région Itasy comme modératrice, les jeunes participants ont montré leur volonté d'être des acteurs du changement, soulignant ainsi leur rôle clé pour un avenir durable en Itasy. Cet événement témoigne ainsi d'une volonté commune d'encourager une « participation active » des jeunes dans la « construction d'un avenir durable » pour la région Itasy.