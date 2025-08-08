Madagascar: Catastrophe naturelle - Un séisme de magnitude 3,7 secoue Tana et ses environs

8 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

La terre a de nouveau tremblé à Antananarivo et ses environs hier à 16h39. L'épicentre a été localisé à Androvakely, à 100km au nord de Tana dans la région Analamanga avec une magnitude de 3,7 sur l'échelle de Richter, selon le bulletin de l'IOGA. Bien que de magnitude modérée, un tel tremblement de terre peut causer des dégâts matériels, notamment sur les infrastructures fragiles ou mal construites.

Les secousses ont été ressenties dans plusieurs localités avoisinantes, provoquant une vive inquiétude parmi la population. Ce séisme rappelle la nécessité pour Madagascar de renforcer ses infrastructures et ses mécanismes de prévention face aux risques sismiques, afin de mieux protéger ses populations. Quelques secondes après le tremblement de terre, les internautes ont exprimé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux. Bien qu'aucun dégât n'ait été signalé pour le moment, il est indéniable que la secousse de quelques secondes a provoqué un mouvement de panique.

