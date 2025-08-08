Madagascar: Miss prestance internationale - Madagascar, pays d'accueil

Pour la première édition de « Miss Prestance Internationale », Madagascar accueillera les candidates de l'édition 2026

Pour l'année prochaine, le concours de beauté « Miss prestance France» s'étend à l'international. Récemment, Nicole jean Claude, la fondatrice et présidente de l'association « Miss prestance » l'a annoncé à la presse à l'Hôtel Le Relais Normand Tsaralalana. La grande finale aura lieu au mois de décembre 2026, et les élections des représentantes des autres pays se tiendront en amont, dont à Madagascar aux alentours du mois de mars 2026. En attendant l'annonce du casting, les critères s'affranchissent déjà des standards habituels des concours de beauté.

Nicole Jean Claude insiste : « La prestance et l'élégance primeront. » Les critères : entre 17 et 28 ans, minimum 1m50 -- une taille considérée accessible pour les Malgaches --, qu'elles soient mères ou non, précise-t-elle. « L'idée est de trouver l'ambassadrice de la marque Miss Prestance Internationale, qui incarnera la force de la femme résiliente -- celles qui, bien que victimes de violences sous toutes leurs formes, ont su se relever et avancer.

Le choix de Madagascar comme pays d'accueil découle d'une conviction profonde : celle de la richesse culturelle et traditionnelle de la Grande île, mais aussi du fait que de nombreuses femmes malgaches font preuve de résilience dans divers domaines, et qu'il reste encore tant à faire pour les accompagner », poursuit-elle.

De ce fait, Madagascar figurera parmi les pays représentés, aux côtés de la France, de la Belgique et de l'Espagne, qui ont déjà confirmé leur participation.

Miss, soyez aux aguets !