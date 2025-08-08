Madagascar: Kaliana Midori Le troisième art est ma thérapie

8 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Entre méditation et médication, cette jeune femme a fait du troisième art son outil d'engagement. Elle a commencé à graffer les murs en 2023.

« Fadmadart est mon mentor ! Avant d'accompagner mes troupes, je leur ai donné mon avis. Désormais, je suis graffeuse », a-t-elle raconté.

Oui, deux ans, c'est récent. Cependant, Kaliana a déjà une vision que d'autres n'ont pas. Née à Tuléar, ayant grandi à Antsiranana avant de poursuivre ses études universitaires à Majunga, Midori s'est inspirée de ces expériences de vie. De la sécheresse à la verdure, elle a tracé son itinéraire à travers son périple, tout en embarquant avec elle les adeptes de la peinture malgache.

La peinture est un moyen de s'exprimer, comme tout art. Les artistes malgaches vont également dans ce sens. Leur vision, certes différente, poursuit le même objectif : transmettre des messages poignants destinés à conscientiser. Cependant, en regardant une toile, chacun peut avoir sa propre interprétation, ce qui peut être à l'origine de divergences d'idées. C'est ce qui fait la richesse de l'art.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.