Madagascar: Affaire Ambohimalaza - 34 morts avec le décès de Jessica hier à l'HJRA

Le drame d'Ambohimalaza refait surface avec une nouvelle tragédie. Jessica, une jeune fille de 18 ans, a succombé ce mercredi à l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), portant à 34 le nombre de morts liés à l'affaire d'empoisonnement survenue lors d'un anniversaire organisé à Ambohimalaza, le 14 juin dernier. Originaire d'Ikianja, dans la commune d'Ambohimangakely, Jessica figurait parmi les nombreuses victimes hospitalisées à la suite de cette intoxication collective.

Après une première hospitalisation à l'HJRA, elle avait été autorisée à rentrer chez elle, mais quelques jours plus tard, son état de santé s'est de nouveau aggravé : prise de difficultés respiratoires sévères, elle a été réadmise en urgence à l'hôpital. Malheureusement, les soins prodigués n'ont pas suffi à la sauver.

Les parents de la jeune fille, accablés de douleur, ont dénoncé la lenteur de la prise en charge médicale et les obstacles rencontrés pour accéder aux soins. Ils pointent du doigt le manque de réactivité de certains membres du personnel soignant, tout en saluant les efforts d'autres qui se sont battus aux côtés de leur fille jusqu'au bout. Jessica était l'avant-dernière survivante encore sous traitement dans cette affaire tragique.

Pour rappel, cinq personnes sont actuellement placées en détention préventive, dont Fenohasina, organisatrice de la fête d'anniversaire, et sa mère. Elles ont été incarcérées, respectivement à la prison de Manjakandriana et à Antanimora, à la suite des plaintes déposées par les familles des victimes. Les familles endeuillées attendent désormais avec impatience la tenue du procès. La date de celui-ci n'a pas encore été fixée, alimentant la frustration des proches des victimes en quête de vérité et de justice.