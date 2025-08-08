Madagascar: Affaire Ambohimalaza - 34 morts avec le décès de Jessica hier à l'HJRA

8 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Yv Sam

Le drame d'Ambohimalaza refait surface avec une nouvelle tragédie. Jessica, une jeune fille de 18 ans, a succombé ce mercredi à l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), portant à 34 le nombre de morts liés à l'affaire d'empoisonnement survenue lors d'un anniversaire organisé à Ambohimalaza, le 14 juin dernier. Originaire d'Ikianja, dans la commune d'Ambohimangakely, Jessica figurait parmi les nombreuses victimes hospitalisées à la suite de cette intoxication collective.

Après une première hospitalisation à l'HJRA, elle avait été autorisée à rentrer chez elle, mais quelques jours plus tard, son état de santé s'est de nouveau aggravé : prise de difficultés respiratoires sévères, elle a été réadmise en urgence à l'hôpital. Malheureusement, les soins prodigués n'ont pas suffi à la sauver.

Les parents de la jeune fille, accablés de douleur, ont dénoncé la lenteur de la prise en charge médicale et les obstacles rencontrés pour accéder aux soins. Ils pointent du doigt le manque de réactivité de certains membres du personnel soignant, tout en saluant les efforts d'autres qui se sont battus aux côtés de leur fille jusqu'au bout. Jessica était l'avant-dernière survivante encore sous traitement dans cette affaire tragique.

Pour rappel, cinq personnes sont actuellement placées en détention préventive, dont Fenohasina, organisatrice de la fête d'anniversaire, et sa mère. Elles ont été incarcérées, respectivement à la prison de Manjakandriana et à Antanimora, à la suite des plaintes déposées par les familles des victimes. Les familles endeuillées attendent désormais avec impatience la tenue du procès. La date de celui-ci n'a pas encore été fixée, alimentant la frustration des proches des victimes en quête de vérité et de justice.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.