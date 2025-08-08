Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Les présidents d'institutions offrent 17 tonnes de ciment

Les présidents des différentes institutions du Burkina ont offert, jeudi 7 août 2025, à Ouagadougou, 17 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mêbo.

Le Burkina Faso s'est inscrit dans une dynamique de construction à travers l'Initiative présidentielle Faso Mêbo. Dans ce sens, les présidents des différentes institutions ont décidé d'apporter leur soutien à l'Initiative. Jeudi 7 août 2025 à Ouagadougou, ils ont offert 17 tonnes de ciment à Faso Mêbo. Le président de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso (ANSAL-BF), Paco Sérémé, a, aux noms des présidents des institutions, expliqué la motivation de leur démarche. Il a déclaré que ce don est une modeste contribution à cette oeuvre qu'il juge noble. M. Sérémé a souligné l'importance pour les institutions de donner l'exemple et de soutenir des initiatives comme celle-ci, qui contribuent à assainir le cadre de vie et à la prospérité du pays. « C'est une initiative que nous avons jugée, effectivement, noble, qui aurait dû intervenir depuis longtemps. Nous ne pouvons pas rester en marge », a-t-il laissé entendre. Il a espéré que leur engagement puisse motiver d'autres citoyens et entités à s'impliquer pour le développement du pays des Hommes intègres. M. Sérémé a invité les Burkinabè à emboiter les pas des différents donateurs. L'ANSAL-BF a pour mission de mobiliser tous les savoirs pour contribuer au développement socio-économique du Burkina à travers, entre autres, la promotion de la qualité de la recherche et de l'enseignement dans le domaine des sciences, des lettres, des arts et de la culture et les conseils scientifiques au gouvernement et aux institutions nationales publiques et privées.