Cote d'Ivoire: 65e anniversaire de l'indépendance - Laurent Tchagba renforce la cohésion des Eaux et Forêts autour d'un repas de corps à Bouaké

Dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a partagé un moment de communion et de reconnaissance avec ses collaborateurs, le jeudi 7 août 2025, à Bouaké. À travers ce traditionnel repas de corps, il a tenu à saluer l'engagement sans faille de son personnel et à les exhorter à poursuivre leur mission avec rigueur, unité et exemplarité.

Dans une ambiance conviviale mais empreinte de solennité, le ministre a exprimé sa fierté face à la mobilisation et à la discipline des agents des Eaux et Forêts, qui ont pris une part active à la réussite du défilé officiel. « Je vous encourage à maintenir cette dynamique, à continuer d'oeuvrer dans la rigueur et l'unité, afin que notre engagement au service de la Nation demeure toujours exemplaire », a-t-il affirmé, dans une adresse vibrante d'encouragement et de reconnaissance.

Au-delà de la dimension festive, cette rencontre a été l'occasion de rendre un hommage appuyé à l'ensemble des agents et encadreurs militaires. Le ministre a salué leur professionnalisme, leur rigueur et leur sens du devoir, qui ont permis de porter haut les couleurs du ministère lors du défilé. Il a souligné la discipline, la prestance et l'unité du corps, qui ont rehaussé l'image de l'institution et suscité une légitime fierté nationale.

Laurent Tchagba a également réaffirmé son ambition de positionner durablement les Eaux et Forêts comme un pilier de la défense nationale, face aux défis contemporains que représentent la lutte contre le changement climatique, l'orpaillage clandestin ou encore la restauration du couvert forestier. À ce titre, il a appelé à un commandement exemplaire et à une persévérance dans l'excellence, gage d'élévation, de dignité et de respect.

Prenant la parole au nom de l'ensemble des collaborateurs, le Conservateur général Lucien Kouassi, Directeur général des Forêts et de la Faune, a salué cette initiative devenue une tradition depuis 2022. Il a exprimé sa gratitude pour cette marque de proximité et d'unité, qui renforce la cohésion du corps et efface les barrières hiérarchiques au profit du respect et de la fraternité.

Cette édition, tenue à Bouaké, s'inscrit dans la continuité des précédentes célébrées à Yamoussoukro en 2022 et à Grand-Bassam en 2024. À chaque étape de la fête nationale dans l'intérieur du pays, le ministre Tchagba perpétue cette tradition de proximité, consolidant ainsi les liens entre la hiérarchie et les agents, dans un esprit d'unité et de reconnaissance.