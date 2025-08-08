Sénégal: COP15 - Les débats ont porté sur la protection des zones humides

La 15e session de la conférence des Parties contractantes à la Convention sur les zones humides d'importance internationale (Cop15 Ramsar) qui s'est tenue du 23 au 31 juillet dernier, à Victoria Falls, au Zimbabwe, a réuni plusieurs experts et acteurs dans ce domaine. Ces derniers ont discuté sur les stratégies et priorités pour la protection des zones humides.

La protection des zones humides est aujourd'hui un combat pour tout le monde. Elle est devenue essentielle pour préserver la biodiversité, les ressources en eau et les services écosystémiques qu'elles fournissent. La 15e session de la conférence des Parties contractantes concernant les zones humides, qui s'est tenue pendant dix jours, 172 délégations représentant les Parties contractantes, des observateurs, des Ong et des organisations de la société civile ont échangé sur les stratégies pour la protection des zones humides.

Le Sénégal n'étant pas en reste, a été représenté par la Direction des Parcs nationaux, point focal national de la Convention Ramsar Convention sur les zones humides d'importance internationale). Elle a activement participé à cette rencontre en tant que chef de file des deux initiatives régionales Ramsar que sont « Sénégal Wet et Waco Wet ». Cette rencontre de haute facture a été officiellement ouverte par le président de la République du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Ce programme de la Cop15 comprenait notamment un segment ministériel de haut niveau, des réunions régionales, des sessions, des plénières, des événements parallèles (side events), des rencontres bilatérales, ainsi que des réunions de groupes de contact.

À cet effet, au cours de la conférence, 28 projets de résolution et 14 rapports ont été examinés. L'ensemble des textes a été adopté à l'exception d'un projet de résolution présenté par l'Algérie, qui suggérait le déclassement de sites Ramsar situés dans les provinces du Sud du Maroc. Ce projet a été largement rejeté par les Parties contractantes et a finalement été retiré. Parmi les faits marquants, la Cop15 a enregistré l'adhésion de l'Arabie Saoudite à la Convention et l'intégration du Maroc au Comité permanent. Ainsi, la session s'est clôturée par la déclaration de Victoria Falls, qui trace les grandes lignes d'une action concertée et renforcée en faveur de la protection durable des zones humides à l'échelle mondiale.