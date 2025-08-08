Sénégal: Affaire Cité Fayçal - Elimane Pouye apporte des précisions sur le conflit entre la SOGEPA et les anciens fonctionnaires

Dans le cadre du litige qui oppose la SOGEPA aux anciens fonctionnaires occupant la Cité Fayçal, le Directeur général Elimane Pouye a apporté des éclaircissements lors de son passage dans l'émission L'Invité de Maimouna Ndour Faye, ce mercredi 6 août 2025.

Il a expliqué que « la cité est composée d'appartements en R+1 appartenant à l'État. Ces appartements sont loués à des fonctionnaires de l'État pour un loyer mensuel de 120 000 FCFA », une somme qu'il juge faible pour des logements d'environ 600 m² situés à Dakar. Cette location devait permettre à l'État de générer 54 millions de FCFA de revenus annuels. Cependant, en raison des arriérés de paiement, les montants réellement perçus représentent à peine la moitié des prévisions. L'État compense alors le manque à gagner, ce qui fait grimper la facture à trois milliards de FCFA, selon le Directeur.

Des solutions proposées aux autorités

Elimane Pouye indique avoir mené un diagnostic avec des experts, à l'issue duquel trois options ont été soumises aux autorités. Ils ont proposé d'augmenter le loyer, de vendre définitivement les logements aux occupants ou de résilier les conventions pour injecter environ trois milliards de FCFA dans la rénovation de la cité, et reloger les fonctionnaires ailleurs. C'est cette dernière option qui a été retenue.

Ainsi, l'État n'aura plus à verser les trois milliards de location sur toute la période pour des raisons de rationalité économique.

Selon Elimane Pouye, des enquêtes menées ont révélé que des appartements de la Cité Fayçal ont été modifiés par leurs occupants. Plus encore, 90 % d'entre eux habiteraient ailleurs, tout en sous-louant les logements publics.

La cour suprême devrait trancher sur cette affaire ce Mercredi 7 août 2025.