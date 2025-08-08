Sénégal: Koungheul - Une radio numérique pour renforcer les capacités du centre de santé

Le secrétaire d'État à l'Urbanisme et au logement, Momar Talla Ndao a procédé à la réception officielle d'une radio numérique flambant neuve destinée au centre de santé de Koungheul. Ce geste, à haute portée sociale, est le fruit d'un don gracieux de l'opérateur économique Moussa Seck, connu pour son attachement au développement local.

La cérémonie, tenue en présence des autorités administratives, des professionnels de santé, des représentants de la société civile et d'une foule nombreuse de citoyens, a été l'occasion pour le secrétaire d'Etat de saluer « l'élan de solidarité et de responsabilité » incarné par ce don. Il a souligné que cette radio numérique, dotée des dernières technologies, permettra d'améliorer considérablement la qualité des diagnostics et de renforcer les capacités techniques du personnel médical.

Pour les habitants de Koungheul, cette acquisition représente bien plus qu'un simple équipement : elle symbolise une avancée vers un accès équitable aux soins de qualité. Le personnel médical, quant à lui, se réjouit de pouvoir désormais effectuer des examens radiologiques avec plus de précision et de rapidité, réduisant ainsi les évacuations vers les grandes villes.