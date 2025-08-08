Sénégal: Koungheul - Une radio numérique pour renforcer les capacités du centre de santé

7 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Le secrétaire d'État à l'Urbanisme et au logement, Momar Talla Ndao a procédé à la réception officielle d'une radio numérique flambant neuve destinée au centre de santé de Koungheul. Ce geste, à haute portée sociale, est le fruit d'un don gracieux de l'opérateur économique Moussa Seck, connu pour son attachement au développement local.

La cérémonie, tenue en présence des autorités administratives, des professionnels de santé, des représentants de la société civile et d'une foule nombreuse de citoyens, a été l'occasion pour le secrétaire d'Etat de saluer « l'élan de solidarité et de responsabilité » incarné par ce don. Il a souligné que cette radio numérique, dotée des dernières technologies, permettra d'améliorer considérablement la qualité des diagnostics et de renforcer les capacités techniques du personnel médical.

Pour les habitants de Koungheul, cette acquisition représente bien plus qu'un simple équipement : elle symbolise une avancée vers un accès équitable aux soins de qualité. Le personnel médical, quant à lui, se réjouit de pouvoir désormais effectuer des examens radiologiques avec plus de précision et de rapidité, réduisant ainsi les évacuations vers les grandes villes.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.