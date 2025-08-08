Une visite de 5 jours du Premier ministre Ousmane SONKO en Turquie au pas de charge qui rebranche les câbles diplomatiques sur l'axe Dakar- Ankara. Sur fond d'une nouvelle diplomatie d'influence stratégique décomplexée et visant à atteindre 1 milliard de dollars US dans les échanges commerciaux. Une conjugaison d'intérêts économiques, enjeux géopolitiques et projets sociétaux, avec un objectif commun : inscrire les deux capitales dans le cercle des acteurs majeurs du XXIe siècle en Afrique de l'Ouest et autour de la Méditerranée. Dessous de cartes

Les relations diplomatiques et économiques entre le Sénégal et la Turquie sont bâties sur un socle historique renforcé depuis les années 2000. La visite de 5 jours du Premier ministre Ousmane Sonko entamée mercredi 6 août vient relancer cette alliance en pleine expansion.

En effet, les relations sénégalo-turques, initiées dès 1962 avec l'ouverture d'une ambassade turque à Dakar, connaissent un renouveau spectaculaire depuis la première décennie des années 2000.

L'ouverture réciproque des ambassades et une intensification des visites de haut niveau- marquées par cinq déplacements officiels du président turc Recep Tayyip Erdoğan au Sénégal depuis 2013 et la visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Ankara fin 2024- ont pavé la voie à un dialogue politique soutenu et à une multiplication bien huilée et diversifiée des mécanismes de coopération institutionnelle, notamment la Grande Commission mixte et, plus récemment, un Conseil stratégique de haut niveau.

Depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Faye en mars 2024, soutenue par son Premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal affiche une volonté affirmée de diversification de ses partenaires internationaux. Cette stratégie vise notamment à desserrer la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales en s'appuyant sur des puissances émergentes comme la Turquie. Les autorités sénégalaises voient en Ankara un partenaire stratégique capable de conjuguer investissement, transfert de compétences et respect de la souveraineté nationale.

Investissements massifs stratégiques sur orbite

Les axes majeurs de la coopération bilatérale sont l'économie et commerce avec des échanges commerciaux qui ont connu une hausse spectaculaire, passant de 85 millions de dollars US en 2010 à 723 de dollars US en 2022, avec une cible affichée d'1 milliard de dollars US dans un avenir proche. Les exportations du Sénégal vers la Turquie étaient de 10,2 milliards FCFA en 2024. Les acteurs turcs sont aujourd'hui omniprésents dans la construction, l'industrie agroalimentaire, l'énergie, la sidérurgie, le textile ou la transformation des produits halieutiques.

Dans le domaine des Infrastructures et du transport, il faut signaler les multiples sociétés turques qui ont participé à la construction d'infrastructures majeures, dont l'Aéroport international Blaise Diagne. La ligne Istanbul-Dakar de Turkish Airlines symbolise cette connectivité nouvelle, renforcée par l'exploitation partagée de l'aéroport via Limak-Summa, consortium turc.

Le tissu de coopération s'étend à des secteurs sociaux, avec la création de cliniques, d'un centre ophtalmologique, l'ouverture prévue d'un centre d'oncologie, et la présence de la Fondation Maarif dans l'éducation.

La dernière visite officielle de la délégation sénégalaise, conduite par Ousmane Sonko et plusieurs ministres, a mis l'accent sur la conclusion de nouveaux accords «stratégiques» dans l'énergie, l'agriculture, l'industrie et la souveraineté alimentaire. L'objectif est de bénéficier de l'expérience turque tout en développant un tissu industriel national compétitif et résilient.

D'un point de vue politique, la Turquie est perçue à Dakar comme un partenaire décomplexé, désireux de s'impliquer dans le développement africain sans arrière-pensées néocoloniales. Les différents forums d'affaires, commissions et accords signés depuis 2022 témoignent d'une ambition partagée: positionner le Sénégal comme hub régional et renforcer le leadership d'Ankara en Afrique de l'Ouest.

Le «Programme Sénégal 2050» a reçu l'appui explicite du gouvernement turc, qui voit dans l'alliance avec Dakar une opportunité d'élargir son influence sur le continent et d'exporter son modèle de coopération.

Une diplomatie d'influence qui prend du coffre

Si le contexte concurrentiel impose au Sénégal de maintenir une diplomatie équilibrée entre nouveaux partenaires (Turquie, Chine) et partenaires historiques (France, Union européenne), la volonté de renforcer la souveraineté économique, l'inclusion de la diaspora et la création d'emploi demeure centrale dans la politique extérieure de la nouvelle administration Faye-Sonko. Les prochaines années seront déterminantes pour transformer les ambitions affichées lors de ces visites officielles en réalisations concrètes au bénéfice des deux pays.