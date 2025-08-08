Burkina Faso: Santé publique - 6 424 028 prestations gratuites pour les enfants et femmes

Le ministre de la Santé, Dr Lucien Kargougou, a présidé la 2e session ordinaire du cadre sectoriel de dialogue santé de l'année, jeudi 7 août 2025, à Ouagadougou. Dans le but d'analyser les projets réalisés, d'identifier les défis et de prévoir des perspectives, le ministère de la Santé a organisé la 2ᵉ session du cadre sectoriel de dialogue santé, jeudi 7 août 2025, à Ouagadougou. Étaient présents à cette session, des cadres du ministère de la Santé, des partenaires techniques et financiers, des gouverneurs de régions, des représentants des organisations et d'institutions.

Le ministre de la Santé, Dr Lucien Kargougou, a indiqué que la revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue Santé 2025 se veut être une opportunité de passer en revue les acquis, les insuffisances afin de relever les défis du système sanitaire. Il a expliqué qu'un certain nombre d'acquis ont été engrangés.

Et, cela a permis d'assurer la continuité des services essentiels dans les zones à fort défi sécuritaire. Comme acquis, le ministre a cité, entre autres, 6 424 028 prestations de soins gratuites pour les enfants de moins de 5 ans et aux femmes pour un coût de 12 140 819 824 F CFA, la prise en charge dans les zones à fort défi sécuritaire de 62 463 cas de malnutrition sur 155 685 cas attendus, le traitement préventif intermittent contre le paludisme de 234 972 femmes bénéficiaires sur une cible de 666 735 et la réalisation de 24 790 scanners et 1 929 IRM dans les hôpitaux publics. Il a confié qu'au cours du premier semestre 2025, les interventions des 15 cliniques mobiles ont concerné les 13 régions du Burkina Faso. En termes de réalisations, il a noté 195 sorties en stratégies avancées, de 6 314 femmes de plus de 40 ans bénéficiaires de l'écho-mammographie lors des sorties et de 4 474 femmes bénéficiaires du dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus.

Poursuivre les investissements

Le patron de la Santé a aussi relevé que son département compte poursuivre des investissements en matière de santé. A ce propos, il a évoqué la construction de 29 postes de santé communautaires, la reprise des chantiers de transformation des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) en Centre médical communal (CMC), la construction des centres de réanimation et le renforcement de la protection de la santé de la population. Le ministre de la Santé a souligné que les acquis engrangés ne doivent pas faire perdre de vue les difficultés auxquelles est confronté le secteur sanitaire. « Les principales difficultés rencontrées portent sur l'insécurité rendant difficile certains travaux dans certaines zones d'intervention », a-t-il indiqué.

En termes de perspectives et de priorités consignées dans le Plan d'actions pour la Stabilisation et le développement 2025-2027 du secteur de la santé, le chef du département a noté que le ministère travaillera à assurer un grand accès des populations à des soins de santé de qualité et adaptés. Le ministre de la Santé a, par ailleurs, remercié l'ensemble des partenaires et acteurs pour leur travail et engagement quotidien au profit des populations. Le Représentant résident adjoint du Fonds des Nations unies pour la population, Keneth Ehouzou, représentant le chef de file des Partenaires techniques et financiers pour la santé au Burkina Faso, a félicité le gouvernement burkinabè pour sa vision stratégique et l'atteinte des résultats.