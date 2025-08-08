Sénégal: Préparatifs du Magal de Touba - Président Bassirou Diomaye, un accompagnement constant

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rend à Touba ce jeudi 7 août 2025 dans le cadre des préparatifs du Grand Magal. Il s'agira de sa quatrième visite dans la cité religieuse depuis son investiture.

Après son élection et son investiture le 2 avril 2024, le président Faye avait effectué une première visite de courtoisie au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le 15 avril. Moins d'un mois après son arrivée à la tête de l'État, il avait abordé avec le guide religieux des questions cruciales pour la ville sainte, notamment celles liées à l'eau et à l'assainissement.

Devant le khalife, le chef de l'État avait souligné que Touba bénéficierait d'un traitement particulier en raison de son poids démographique, réaffirmant sa détermination à améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Le 4 août 2024, lors de sa deuxième visite, le président Diomaye Faye a présidé la Journée nationale de l'arbre à Touba. À l'issue de la cérémonie, il a été reçu en audience par le khalife général à son domicile de Darou Minam.

Le 15 mars 2025, il est retourné à Touba pour présenter ses condoléances à la suite du rappel à Dieu de plusieurs dignitaires mourides. Reçu d'abord par le khalife général, il s'est ensuite rendu auprès des familles endeuillées, notamment celles de Serigne Dame Atta Mbacké, Serigne Amdy Modou Mbenda Fall et Serigne Moustapha Saliou Mbacké.

Au cours de cette visite marquée par l'émotion, Serigne Mountakha Mbacké avait adressé des paroles fortes au président, témoignant de l'estime qu'il lui porte : « À chaque fois que j'ai écouté tes mots, j'ai ressenti une formidable foi en Dieu. Tu as une place spéciale dans mon coeur. » Et d'ajouter qu'il garde précieusement dans son coeur ceux qui partagent sa foi sincère et sa croyance profonde.

La visite de ce jeudi marque donc la quatrième du président Diomaye Faye à Touba en un peu plus d'un an de mandat. Si plusieurs efforts ont déjà été consentis, d'importants défis demeurent, notamment en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, pour améliorer durablement les conditions de vie dans la cité religieuse.