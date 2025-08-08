Burkina Faso: Marchands - « D'importants » acquis enregistrés au premier semestre 2025

Le ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité a organisé une revue à mi-parcours 2025, du cadre sectoriel de dialogue « commerce et services marchands », jeudi 7 août 2025, à Ouagadougou.

Le ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité veut tirer les leçons des actions menées au cours du premier semestre de l'année pour atteindre les objectifs assignés au Cadre sectoriel de dialogue (CSD) commerce et services marchands dont il a la charge. A cet effet, il a examiné, jeudi 7 août 2025, à Ouagadougou, le rapport de performance du CSD secteur « commerce et services marchands ».

A l'occasion, les membres du cadre ont aussi examiné le Plan d'actions sectoriel ajusté 2025-2027 du CSD. Le président du CSD secteur « commerce et services marchands », le ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a été représenté à la rencontre par son homologue de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo. A la date du 30 juin 2025, le Directeur général (DG) des études et des statistiques sectoriels du ministère en charge de l'administration territoriale, Toussaint Dipama, a indiqué que d'importants acquis ont été enregistrés.

Il a cité, entre autres, le contrôle des produits de grandes consommations, la modernisation de l'administration à travers le développement des services électroniques, la délivrance des titres de transports et le transport des personnes et des marchandises. La ministre chargée de la Transition digitale, par ailleurs vice-présidente du cadre, a précisé que le secteur « commerce et services marchands » est un des piliers fondamentaux de l'économie nationale. Il est pourvoyeur d'emplois et favorise la mobilisation des recettes au profit du budget de l'Etat. C'est pourquoi, elle a confié que l'Etat a, au cours du premier semestre de l'année 2025, entrepris des réformes structurelles afin d'asseoir un secteur « commerce et services marchands » compétitif qui participe davantage à la création de la richesse.

Des initiatives prises

Aussi, a-t-elle soutenu, des initiatives ont été développées pour contenir l'inflation et des contrôles effectués pour assainir le milieu. A titre illustratif, la ministre a souligné le contrôle de 151 commerçants de cycles, cyclomoteurs et tricycles, l'adoption de deux textes d'application sur la loi sur l'identification unique électronique de la personne, la formation à la base de 2 405 personnes en éducation financière. A cela, elle a ajouté l'accompagnement des acteurs aux foires et salons internationaux, le transport de 8 686 421 personnes sur le réseau de la SOTRACO et la sensibilisation des acteurs sur l'initiative consommons local.

Au regard des réalisations, Mme Zerbo a salué l'implication des acteurs qui a permis au secteur de poursuivre ses efforts de consolidation des acquis. Malgré les acquis engrangés, la vice-présidente du CSD du secteur « commerce et services marchands » a fait savoir que des difficultés ont été constatées. Il s'agit, entre autres, a-t-elle poursuivi, de l'insuffisance des ressources financières, de l'insuffisance du parc d'aéronefs et l'indisponibilité d'imprimés pour la délivrance des titres de transports. Toutefois au regard de l'engagement des acteurs, la ministre chargée de la Transition digitale s'est dit convaincue que des solutions seront trouvées pour lever les goulots d'étranglement. A cet effet, elle a invité l'ensemble des acteurs et partenaires à rester mobilisés et à oeuvrer dans la synergie d'actions en vue d'une bonne mise en oeuvre des différents produits et actions pour le reste de l'année 2025.