Congo-Kinshasa: Des manifestations de colère à la suite de l'appel à une journée ville-morte à Beni

8 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des manifestants ont érigé des barricades dans plusieurs quartiers de l'Ouest de Beni, ce jeudi 7 août, notamment à Ngongolio, Butsili, Kasanga et dans d'autres secteurs de cette ville du Nord-Kivu.

Ces derniers ont ainsi réagi à l'appel de la société civile et des mouvements citoyens à une journée ville-morte pour dénoncer l'insécurité persistante dans cette région en proie aux massacres des civils à Komanda.

Ces manifestants dénoncent également les tracasseries des services étatiques et sécuritaires à travers la perception plusieurs taxes.

Cependant au centre-ville, les activités socio-économiques se sont déroulées normalement ce jeudi, en dépit de l'appel à une journée.

Un important dispositif sécuritaire a été déployé dans la ville, où le maire circulait en compagnie des policiers pour veiller au bon déroulement des activités.

La veille, le porte-parole des opérations Sokola 1 des FARDC dans la région de Beni-Butembo et Lubero a relayé un message du gouverneur du Nord Kivu interdisant toute manifestation dans la ville.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.