Congo-Kinshasa: Des manifestations de colère à la suite de l'appel à une journée ville-morte à Beni

Des manifestants ont érigé des barricades dans plusieurs quartiers de l'Ouest de Beni, ce jeudi 7 août, notamment à Ngongolio, Butsili, Kasanga et dans d'autres secteurs de cette ville du Nord-Kivu.

Ces derniers ont ainsi réagi à l'appel de la société civile et des mouvements citoyens à une journée ville-morte pour dénoncer l'insécurité persistante dans cette région en proie aux massacres des civils à Komanda.

Ces manifestants dénoncent également les tracasseries des services étatiques et sécuritaires à travers la perception plusieurs taxes.

Cependant au centre-ville, les activités socio-économiques se sont déroulées normalement ce jeudi, en dépit de l'appel à une journée.

Un important dispositif sécuritaire a été déployé dans la ville, où le maire circulait en compagnie des policiers pour veiller au bon déroulement des activités.

La veille, le porte-parole des opérations Sokola 1 des FARDC dans la région de Beni-Butembo et Lubero a relayé un message du gouverneur du Nord Kivu interdisant toute manifestation dans la ville.