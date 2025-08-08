Congo-Kinshasa: Ituri - Retour d'au moins 60% de la population de Lopa après le déploiement militaire

8 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Près de 60% des habitants des localités de Lopa et à Iga-Barrière, en Ituri, ont regagné leurs villages ces derniers jours, après avoir fui les attaques répétées de la milice Codeco qui avaient causé de nombreux décès parmi les civils.

Ce mouvement de retour concerne également une dizaine de sites accueillant environ 20 000 déplacés, notamment à Lindji, Mbudu, Godo, Tuungane, Landa et Limani.

Le président des jeunes de Lopa, Exupery Ngbathoma, attribue ce retour massif à la présence rassurante des militaires des Forces armées de la RDC (FARDC), déployés récemment pour neutraliser les miliciens. Selon lui, le changement dans le commandement militaire local et une meilleure collaboration entre les autorités et la population ont renforcé cette dynamique.

Cependant, la situation reste fragile et loin d'être revenue à la normale dans la zone. Les commerces ont été pillés, les activités économiques ne redémarrent que timidement, et les conditions de vie demeurent précaires.

De nombreux retournés n'ont pas encore accès à leurs champs, et la menace des groupes armés plane toujours sur la région, rappelant la nécessité d'une vigilance continue, déplore Exupery Ngbathoma.

