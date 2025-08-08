Madagascar: Concours de beauté - Madagascar accueille Miss Prestance Internationale

Pour la première fois, Madagascar accueillera Miss Prestance en 2026. L'événement offrira au pays une vitrine internationale entre immersion culturelle et retombées médiatiques.

Pour la première fois, Madagascar a été choisi pour accueillir Miss Prestance Internationale en 2026. Nicole Jean-Claude, pour ses proches et connaissances, fondatrice et présidente de Miss Prestance France, après un séjour au pays, en dessine les contours au cours d'une rencontre avec des journalistes avant-hier au Relais Normand de Tsaralalana.

« Il s'agit d'un concours de beauté de dimension internationale, créé en 2022 en France. Au-delà de la compétition de grâce et d'élégance, il a pour vocation de célébrer la résilience, la dignité et bien entendu la beauté des femmes du monde entier. L'an prochain, Madagascar sera la terre d'accueil de cette prestigieuse rencontre de partages et d'échanges », explique Nicole Jean-Claude.

Concours engagé

Au-delà du titre et des projecteurs, la future Miss Prestance Internationale remportera un séjour d'une semaine en France. Mais l'enjeu dépasse largement la récompense. L'événement entend porter des causes majeures : lutte contre les violences faites aux femmes, soutien aux familles vulnérables et mise en lumière des richesses culturelles malgaches.

« Le choix de Madagascar n'a pas été fortuit, ni le fruit du hasard. Il se motive et s'explique par sa diversité culturelle, son artisanat d'une infinie variété, son raffinement proche de la perfection, et l'endémicité de ses traditions. Ces authenticités méritent d'être vues et connues de tous », assure-t-elle. Et pour avoir le coeur net, elle est allée à la rencontre de ces réalités, souvent estampillées sur de jolies cartes postales.

« J'ai fait le trajet Antananarivo-Nosy Be en aller-retour, avec les légendaires taxis-brousse et les aléas du voyage. Et la traversée en bateau depuis le port d'Ankify, avec des bourrasques et des tempêtes. Mais ce fut enrichissant. J'ai ressenti une solidarité chez les gens des bleds éloignés, une vertu perdue pour les habitants des grandes agglomérations. Je reviendrai avec mon mari », a-t-elle promis.

Côté organisation, Nicole Jean-Claude a déjà entamé les démarches auprès des autorités compétentes pour garantir le bon déroulement de l'édition 2026.