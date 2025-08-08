Madagascar: Météo - Le premier cyclone de la saison baptisé

8 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La saison cyclonique dans l'océan Indien commence à se manifester. La première perturbation tropicale notable de cette période a été baptisée Awo, hier, selon Météo Madagascar. Elle a rempli les critères requis pour être classée tempête tropicale modérée.

Cette formation s'est développée dans la zone nord-est du bassin océanique entourant Madagascar. Selon les informations fournies par les services météorologiques, le centre du phénomène a été situé à environ 1 400 kilomètres au nord-est d'Antsiranana, hier.

Pour l'heure, aucune menace directe ne plane sur Madagascar. La trajectoire de la tempête Awo devrait l'emmener vers le nord-ouest, en direction de l'archipel des Seychelles, sans affecter les terres malgaches.

D'après les dernières prévisions, la tempête pourrait se dissiper en pleine mer d'ici deux à trois jours, sous l'effet de conditions atmosphériques peu favorables à son renforcement.

