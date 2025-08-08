Madagascar: 67ha - Un incendie ravage des maisons et commerces

Un incendie s'est déclaré hier, tout près du marché de Coum, aux 67Ha. Des stands ont été ravagés, dont ceux de vendeuses de charbon de bois et de raphia.

Il était un peu plus de 13 h 30 lorsque l'une des vendeuses, installée entre le marché et une station-service, a été réveillée par des crépitements. « J'ai ouvert les yeux et j'ai vu des flammes. Ce n'était pas chez moi, mais plus loin derrière », raconte-t-elle. Alertée, elle a couru vers la route en criant : « Il y a un gros feu là-bas ! ». Les flammes, attisées par des ballots de raphia entreposés, se sont rapidement propagées. Sur les vingt-quatre sacs de charbon qu'elle possédait, seuls deux ont pu être sauvés.

La commerçante a surtout craint pour la sécurité de ses enfants et de son neveu, habitués à jouer dans un coin situé à proximité des stands. Ils se trouvaient heureusement à l'extérieur au moment des faits.

Un stock important

L'incendie a ravagé les espaces de vente de charbon et de raphia ainsi qu'une boutique abritant, au rez-de-chaussée, un stock important de fibres et une exposition d'objets d'art malgaches. Le logement du propriétaire, situé à l'étage, a également été endommagé, avec plusieurs équipements domestiques détruits. Les commerces adjacents ont été épargnés, leurs occupants ayant eu le temps d'évacuer leurs marchandises.

Selon des témoignages recueillis sur place, des enfants auraient joué avec du feu dans un couloir situé derrière les lieux sinistrés, passage menant aux habitations et possible point de départ du sinistre. Les pompiers sont intervenus, mais leur arrivée a été jugée tardive. Des civils ayant tenté d'éteindre l'incendie ont été blessés par une décharge électrique causée par des câbles endommagés.