Madagascar: Attaque déjoué à Toliara - Un homme armé tué dans une fusillade

Attaque armée avortée dans le quartier sensible d'Anketa Toliara dans la nuit d'avant-hier.

Une escouade de bandits lourdement armés a été repérée dans l'obscurité par des riverains, alors qu'elle rôdait dans les recoins sombres du quartier. Alertée, la population locale n'a pas tardé à faire preuve de vigilance et à transmettre l'information aux autorités du fokontany.

L'intervention a été immédiate. Informées en temps réel, les forces de défense et de sécurité ont mobilisé sans délai une unité d'intervention rapide de la Police nationale. Les policiers, aguerris et bien équipés, étaient prêts à en découdre, tandis que les malfaiteurs, sur le point d'exécuter leur acte, étaient visiblement prêts à riposter. La confrontation n'a pas tardé.

Aux abords d'une ruelle, les deux camps se sont retrouvés face à face. Une fusillade nourrie a éclaté, déchirant le silence de la nuit. L'intensité du choc a semé la panique dans le voisinage. Des coups de feu ont retenti, plongeant les environs dans la stupeur. Les assaillants, surpris par la puissance de feu et la promptitude de l'intervention policière, ont tenté de se replier. L'un d'eux n'en sortira pas vivant. Frappé par des projectiles, il s'est effondré sur place, son arme à la main. Ses complices, profitant de la pénombre totale et de la confusion, ont réussi à prendre la fuite.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les bandits étaient équipés d'un fusil de chasse et d'un pistolet automatique de fabrication artisanale, tous deux chargés. La dépouille du malfaiteur tombé a été transportée à la morgue du centre hospitalier universitaire de Toliara. Des investigations sont en cours pour identifier formellement la victime et retracer le parcours des fugitifs.

La police affirme avoir recueilli plusieurs indices sur les lieux. Des opérations de ratissage ont été lancées dans les environs pour tenter de mettre la main sur les autres membres de cette bande.

Cette tentative d'attaque armée avortée ravive les inquiétudes des habitants, déjà éprouvés par l'insécurité croissante. La riposte rapide est saluée par les riverains.