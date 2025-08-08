Madagascar: Rugby à VII - Malagasy Rugby multiplie les tournois locaux

Malagasy Rugby met les bouchées doubles pour relancer la pratique du rugby à VII sur le plan national. Les 16 et 17 août, un tournoi ouvert aux clubs du Top 12 masculin et aux formations féminines de première division sera organisé dans la capitale, au stade Makis Andohatapenaka.

Cette initiative vise à redynamiser une discipline dans laquelle Madagascar excelle, mais qui souffre d'un manque de compétitions régulières. Pendant deux jours, joueurs et joueuses enchaîneront les confrontations dans un format rythmé et intense.

Dix équipes masculines et huit féminines sont attendues sur le terrain pour tenter de s'adjuger le trophée, dans une formule dynamique et condensée.

Malgré un vivier de talents prometteurs, les opportunités de s'illustrer restent limitées. Plus rapide et spectaculaire que le rugby à XV, le rugby à VII peine à se développer faute d'un déficit de compétitions de haut niveau.

« Le manque de rencontres internationales ou l'organisation d'un championnat national digne de ce nom sont les points faibles de notre rugby », déplore Marc Tojonirina, fervent supporter de la discipline.

Régularité à instaurer

Ce tournoi tombe donc à point nommé pour maintenir les sélections dans une dynamique compétitive et détecter les talents en vue des échéances internationales. Malagasy Rugby espère aussi instaurer une régularité dans l'organisation d'événements dédiés au rugby à VII afin de structurer davantage la discipline.

Le public malgache, fidèle et passionné, devrait répondre présent dans les gradins du stade Makis, pour porter cette relance et vibrer au rythme d'un rugby spectaculaire que la Grande Île sait si bien maîtriser.

« L'objectif est de donner des tournois de rugby à VII réguliers à nos joueurs et joueuses », explique Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby.

Ce dernier rappelle que Madagascar possède une belle tradition dans cette discipline, notamment chez les hommes avec des résultats prometteurs lors des tournois internationaux et de la Rugby Africa Cup, mais aussi chez les dames, qui ont déjà porté les couleurs nationales jusqu'en Coupe du monde.