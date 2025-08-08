Tanzanie/Madagascar: Barea / CHAN 2024 - Un match décisif contre la Tanzanie pour rester en course

Les Barea affronteront ce samedi les Taifa Stars de la Tanzanie, actuels leaders du groupe, dans un duel à fort enjeu. L'issue de la rencontre déterminera la suite de l'aventure malgache.

Troisièmes du classement provisoire, derrière la Tanzanie et le Burkina Faso, les hommes de Rôrô Rakotondrabe devront composer sans Dax Rakotomavo, suspendu après son expulsion lors du dernier match. L'absence de ce milieu de terrain, véritable métronome de l'équipe, impose une réorganisation tactique.

Les deux formations se connaissent bien. En septembre 2021, lors des éliminatoires combinées de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) et de la Coupe du monde, la Tanzanie s'était imposée 3-2, avant un nul (1-1) en novembre. Plus récemment, Madagascar a pris l'avantage, avec une victoire 1-0 en Cosafa Cup 2025 et un succès 2-0 en amical en 2015. Sur les quatre dernières confrontations, le bilan est équilibré : deux victoires pour les Barea, un match nul et une défaite.

Sur le plan comptable, Madagascar conserve une chance de qualification. Avec un point, l'équipe se situe à cinq longueurs du leader et à trois du Burkina Faso. Un succès face à la Tanzanie relancerait totalement la course, mais nécessitera rigueur défensive et efficacité offensive, deux points encore perfectibles.

Opportunité

Le match nul obtenu lors de la précédente rencontre, alors que l'équipe évoluait en infériorité numérique pendant plus de cinquante minutes, nourrit toutefois un certain optimisme. « Les Barea ont déjà montré une solidité défensive. Mais défendre ne suffit pas, il faut aussi marquer. Comme pronostic, je vois une victoire malgache 2-1 », estime Mamisoa Razafindrakoto, entraîneur de Disciples FC.

Ce rendez-vous dépasse la simple dimension sportive : il offre aux Barea l'opportunité de démontrer, deux ans après leur troisième place au CHAN 2022, qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleures sélections locales du continent. Une mission difficile, mais pas impossible.