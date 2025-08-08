Madagascar: Foire Ambalasira- Les richesses d'Amoron'i Mania à l'honneur

Mettre en valeur le potentiel d'Amoron'i Mania et créer des opportunités économiques : tel est le but de la première Foire Ambalasira, rassemblant exposants, jeunes entrepreneurs et institutions.

Du 20 au 24 août, la ville d'Ambositra accueillera la première édition de la Foire Ambalasira, un événement économique et culturel dédié à la valorisation des ressources de la région Amoron'i Mania. Organisée dans le quartier d'Ambalasira, cette foire vise à faire connaître les produits, les savoir-faire et les initiatives locales susceptibles de contribuer au développement économique de la région.

Selon Denis Eric Raobelison, président de la Coopérative des Experts Associés (CEAs), qui s'est exprimé hier en marge de la signature d'un partenariat entre la CEAs et le cabinet EdE à Analakely : « Le but est de renforcer la culture commerciale déjà présente, d'encourager l'innovation et de développer une mentalité entrepreneuriale chez les jeunes. » Il ajoute : « Beaucoup de produits ont du potentiel, mais il faut améliorer leur conditionnement et leur qualité pour accéder à de nouveaux marchés, locaux comme internationaux. »

Pendant cinq jours, les visiteurs pourront découvrir plus de cent stands, assister à des conférences, participer à des débats et suivre des formations. Une masterclass sur l'entrepreneuriat sera organisée durant la foire. Elle s'adresse aux jeunes, aux femmes, aux étudiants, ainsi qu'à toute personne souhaitant mieux comprendre les étapes de création d'entreprise. Parallèlement, un programme nommé « Trois jours pour entreprendre » sera lancé grâce à un partenariat entre la CEAs et le cabinet EdE (Expertise, Développement et Entrepreneuriat).

Njaka Rajaonarison, fondateur du cabinet EdE et initiateur du projet, explique : « Ce programme permet à des jeunes, même sans entreprise, de tester leur idée et de se former rapidement à l'entrepreneuriat. Le contenu sera adapté aux réalités de la région. »

Région pleine de ressources

La foire mettra en avant des secteurs porteurs : l'agriculture, l'élevage, la pêche, la transformation agroalimentaire, le tourisme et l'artisanat, les mines, les services numériques, ainsi que l'accès au marché. Le miel, les huiles essentielles, le toaka gasy ou encore le marbre de la région seront particulièrement mis à l'honneur. Des circuits touristiques mèneront également les visiteurs vers les villages Zafimaniry.

La question de l'électrification rurale est essentielle, surtout pour les jeunes entrepreneurs. La région possède des ressources, mais elle a besoin de projets adaptés à sa biodiversité et à sa situation économique.

Organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Amoron'i Mania (CCI-AM) en collaboration avec la Coopérative des Experts Associés (CEAs), la foire bénéficie du soutien de plusieurs ministères, du gouverneur de la région, ainsi que de la Fédération des Chambres de Commerce de Madagascar. Environ cinq mille visiteurs sont attendus.

Enfin, Bernardin Ramiandrisoa, de la Fédération des Chambres de Commerce, conclut : « Cette foire permet aux acteurs locaux de se rencontrer et de construire ensemble une dynamique économique. »