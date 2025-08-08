Afrique Australe: Sommet de la SADC - Les derniers préparatifs scrutés de près

À l'approche du sommet de la SADC, Madagascar joue gros. Logistique, sécurité, diplomatie : tout est scruté de près à la veille d'un rendez-vous régional stratégique.

À quelques jours de l'ouverture du sommet des chefs d'État de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), prévu les 16 et 17 août à Antananarivo, Madagascar entre dans la phase finale de ses préparatifs. Logistique, sécurité, hébergement : chaque détail est passé en revue pour assurer le bon déroulement d'un rendez-vous stratégique pour la région.

C'est dans ce contexte que le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magosi, a été reçu, hier, au Palais d'État d'Iavoloha par le président Andry Rajoelina. Cette rencontre a permis de faire le point sur l'état d'avancement des dispositions mises en place pour accueillir les délégations des quinze pays membres.

Plusieurs aspects ont été examinés : dispositifs sécuritaires, accueil protocolaire, infrastructures hôtelières et sites retenus pour les sessions de travail. « Nous avons pu constater que les préparatifs ont bien avancé.

De nombreux arrangements ont été effectués sur les plans logistique et sécuritaire », a déclaré Elias Magosi, se disant satisfait des progrès réalisés et saluant l'engagement des autorités malgaches.

Une présidence tournante stratégique

Au-delà de l'accueil, Madagascar s'apprête à assumer un rôle politique accru : à l'issue des travaux, la présidence tournante de la Troïka, organe stratégique de la SADC, lui sera confiée. Le président Andry Rajoelina succédera ainsi à son homologue zimbabwéen, prenant la tête d'une instance chargée de piloter les grandes orientations de l'organisation régionale.

Pour la Grande Île, l'événement revêt un double enjeu : diplomatique, en renforçant son influence au sein de la SADC, et politique, en démontrant sa capacité à organiser un rendez-vous d'envergure internationale. Dans la continuité d'une dynamique diplomatique amorcée ces derniers mois -- illustrée par l'accueil du sommet de la Commission de l'océan Indien plus tôt cette année -- le pays confirme son ambition de s'imposer comme un acteur central de la coopération régionale.

Le sommet offre à Madagascar l'opportunité de consolider ses alliances stratégiques et d'influer sur les priorités de la SADC, notamment en matière de sécurité collective, d'intégration économique, de résilience climatique et de coopération énergétique. Dans un contexte où ses capacités logistiques et ses infrastructures sont parfois questionnées, la réussite de cet événement constituerait un signal fort sur la stabilité et le savoir-faire organisationnel du pays.