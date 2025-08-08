Madagascar: Gare routière. de Mahajanga- Un millier de vacanciers débarquent chaque jour à Aranta

Mahajanga confirme, cette saison encore, sa place de première destination touristique nationale.

Depuis la fin juillet, la fréquentation a atteint des niveaux record. Le 1er août, 1 112 passagers ont été enregistrés à leur arrivée à la gare routière nationale d'Aranta. Les jours suivants, 884 voyageurs sont arrivés le 2 août et 1 107 le 3 août.

Le nombre de taxis-brousse en provenance de la capitale a doublé en un mois, atteignant une soixantaine par jour. Outre les treize mille participants à la rencontre nationale de l'Association sportive pour l'entretien des fonctionnaires (ASIEF), plus de 40 000 visiteurs ont déjà été recensés dans la ville.

La 19e édition du festival Sobahya, qui débute ce vendredi à Katsepy pour trois jours, devrait encore attirer de nombreux visiteurs. La première quinzaine d'août marque ainsi le pic de la haute saison touristique. Les autorités s'attendent à un nouvel afflux le week-end de l'Assomption, prolongé par le rallye du Boeny.

Le trafic automobile s'est nettement intensifié depuis quelques semaines, avec des véhicules venus d'Antananarivo, Toamasina, Fianarantsoa et d'autres régions. L'état de la route nationale 4, reliant Mahajanga à la capitale, s'est légèrement amélioré grâce aux travaux de réhabilitation et de terrassement en cours.

« Les véhicules légers et voitures particulières réussissent à se déplacer jusqu'à Mahajanga. L'état de la chaussée a évolué. Le trajet entre Ambondromamy et Mahajanga a diminué à moins de quatre heures, si auparavant les voitures parcouraient la distance en six heures, surtout pour les taxis-brousse », indique Michèle Zeze Genatrita Razafinandrasana, directrice de l'Agence des transports terrestres (ATT) de Mahajanga.

Plages et attractions

Les visiteurs conservent leurs habitudes : observation du coucher de soleil dès 17 h 30, promenades nocturnes en bord de mer accompagnées de brochettes et de boissons. Les enfants profitent des nombreuses animations du boulevard littoral et du village touristique : manèges, trampolines, auto-tamponneuses, toboggans, piscines improvisées sur la plage. Les jets d'eau multicolores, installés au village touristique, dynamisent les soirées.

Les plages du Grand Pavois, de la Petite Plage et de Maroala sont particulièrement fréquentées entre midi et 16 heures. « Nos enfants aiment la mer et nous ne ratons jamais l'occasion de venir passer les vacances à Mahajanga.

La météo est favorable, le ciel très bleu dans la journée et il fait beau avec le soleil chaud. Nous préparons un repas léger à midi, des sandwichs et boissons achetés dans une grande distribution. Le soir, on vient savourer les brochettes et maniocs grillés ainsi que des samoussas au bord de la mer. Nous étions venus en taxi-brousse et comptons rentrer samedi, après un séjour d'une semaine. Il faut préparer la rentrée », explique une mère, venue avec son mari et ses trois enfants.

Parmi les sites les plus photographiés : la place « avion » devant le collège Notre-Dame, la statue Baréas au village touristique, le jardin d'Amour sur la Corniche, et le grand baobab en bord de mer. Avec la fin des vacances qui approche, les voyageurs prévoyant de repartir en taxi-brousse sont invités à réserver leur place au moins une semaine à quinze jours à l'avance.