Madagascar: Éducation - Des ordinateurs pour les lycées publics

8 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

Accès numérique dans six lycées publics du pays. Pour une éducation plus inclusive et tournée vers l'avenir, la fondation BOA Madagascar et l'ONG Educmad s'unissent une nouvelle fois pour améliorer l'accès au numérique dans les établissements publics.

Trente ordinateurs seront distribués à six lycées partenaires de l'ONG lesquels permettront d'équiper des salles informatiques photovoltaïques dans des lycées publics situés dans des zones enclavées des régions Analamanga, Haute-Matsiatra, Vakinankaratra et Menabe.

La fondation indique que cet engagement est une réponse à une réalité préoccupante vu que l'intégration du numérique dans les établissements scolaires demeure un défi. Les écarts d'accès aux équipements informatiques limitent les opportunités d'apprentissage et l'ouverture sur le monde, dans les zones rurales.

« Face à cette situation, la fondation BOA Madagascar et l'ONG Educmad poursuivent leur effort commun pour réduire la fracture numérique et offrir aux étudiants malgaches les moyens d'apprendre dans des conditions modernes », indique un communiqué de la fondation BOA Madagascar.

