Madagascar: FB Invisible

Ils sont déjà là, a-t-on annoncé. Et si c'était juste une annonce. C'est d'autant plus douteux qu'un quotidien a titré : « L'État réitère son appel au FBI ».

Ce qui sous entendrait que rien n'était acquis. On a beau chercher la présence des agents du FBI sollicités pour mener une enquête sur l'octroi de certificats d'immatriculation et de navigabilité à cinq Boeing 777 à la société Udaan Aviation, finalement livrés à la compagnie iranienne Mahan Air, on n'a rien trouvé. Aucune autorité ne confirme leur présence et c'est la même réserve du côté de l'ambassade américaine.

Pour le moment, c'est donc le silence. Pourtant, il n'est pas dans l'habitude du FBI de travailler dans la discrétion ; au contraire, on a coutume de voir les agents du FBI dans des actions musclées, aussi bien dans les films que dans la réalité.

L'affaire est déjà assez floue qu'une couche d'opacité semble inutile pour rassurer l'opinion.

Si, du côté malgache, le but de l'enquête est de révéler tous ceux qui ont trempé dans cette affaire qui ternit l'image de l'État et des dirigeants, qui affirment d'ailleurs avoir ignoré les transactions sur ces appareils, pour le FBI, il s'agit de prouver ou pas qu'il y a eu une connexion avec la compagnie Mahan Air, interdite d'achat de Boeing pour être utilisée à des actions terroristes telles que le transport d'armes. C'est d'autant plus plausible qu'il s'agit de vieux avions utilisés en Australie auparavant.

Visiblement, les suspects malgaches et l'opérateur indien mis en cause dans cette affaire auraient eu des intentions purement pécuniaires et ne pensaient pas à la conséquence de leur acte. Avec le « pourboire » qu'on fait miroiter comme appât, difficile de résister.

Il appartient à l'enquête de faire la lumière sur cette affaire, s'il s'agit d'un acte délibéré de quelques individus appâtés par le gain, ou d'une improbable initiative gouvernementale. Il est quand même impensable que l'État puisse commettre un acte aussi risqué et dangereux dans la géopolitique internationale.

On connaît tous les enjeux de chaque prise de position, de chaque vote en cette période délicate et compliquée au niveau international, qu'on n'a pas le droit de conduire les affaires de l'État la fleur au fusil. Les États-Unis, l'Israël et l'Iran sont des pays qui ont des relations diplomatiques avec Madagascar, qu'il serait étonnant de voir l'État commettre un acte aussi irréfléchi.

L'enquête du FBI devrait apporter toutes les précisions en lieu et place des supputations pour rasséréner l'opinion publique et restaurer la crédibilité de l'État et des dirigeants. Ce qui n'est pas de trop dans une atmosphère « chaudronique ».