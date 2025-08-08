Algérie: Le ministre de la Communication honore les lauréats du baccalauréat et du BEM parmi les enfants des travailleurs du secteur

7 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a présidé, jeudi, une cérémonie de distinction en l'honneur des élèves lauréats du baccalauréat et du brevet de l'enseignement moyen (BEM) parmi les enfants des travailleurs du secteur.

Lors de cette cérémonie de distinction, organisée au siège du ministère, en présence de directeurs et de représentants d'établissements médiatiques M Meziane a précisé dans son allocution que cette initiative constituait "un moment fédérateur qui témoigne de notre considération pour le savoir et les efforts de nos enfants, porteurs d'un avenir que nous souhaitons prometteur et radieux".

Le ministre a souligné que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du "renforcement de l'impact positif recherché chez les lauréats afin de les encourager à poursuivre leurs efforts dans le domaine des études", tout en "valorisant leur esprit d'initiative et de travail", soulignant qu'il s'agit là "d'une forme de motivation et d'accompagnement que le ministère de la Communication tient aujourd'hui à offrir aux travailleurs du secteur".

M Meziane a saisi l'occasion pour saluer les efforts fournis par les élèves lauréats durant cette année scolaire, les appelant à "faire preuve de sérieux et à poursuivre leur chemin avec persévérance", tout en "restant attachés aux nobles valeurs morales et pleinement engagés dans leur parcours académique".

