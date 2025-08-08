Afrique: Le Chargé d'Affaires de l'ambassade de France au pays convoqué au ministère des Affaires Etrangères

7 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Chargé d'Affaires de l'ambassade de la République française en Algérie a été convoqué jeudi au siège du ministère des Affaires Etrangères par le Directeur des Immunités et Privilèges, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, deux notes verbales ont été remises au diplomate français, précise la même source.

"La première note verbale a eu pour objet de notifier formellement la dénonciation par la partie algérienne de l'Accord algéro-français de 2013 relatif à l'exemption réciproque des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service. Cette dénonciation va plus loin que la simple suspension notifiée par la partie française et met définitivement un terme à l'existence même de cet accord", ajoute le communiqué.

La seconde note verbale vise, quant à elle, "à informer la partie française de la décision des autorités algériennes de mettre fin à la mise à disposition, à titre gracieux, de biens immobiliers appartenant à l'Etat algérien au profit de l'ambassade de France en Algérie.

Cette note annonce, également, le réexamen des baux, considérablement avantageux, contractés par l'ambassade avec les OPGI d'Algérie et invite la partie française à dépêcher une délégation à Alger pour entamer les discussions à ce sujet", souligne le communiqué.

"Il y a lieu de rappeler que la représentation diplomatique algérienne en France ne bénéficie d'aucun avantage de cette même nature. En conséquence, l'action algérienne ainsi décidée vise là également à introduire l'équilibre et la réciprocité dans la relation algéro-française globale", conclut la même source.

