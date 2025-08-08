Algérie: Le pays remporte trois médailles à la compétition internationale de la jeunesse en robotique et intelligence artificielle

ALGER — L'Algérie a remporté trois médailles lors de la compétition internationale de la jeunesse en robotique et intelligence artificielle (International Youth Robot Competition - IYRC 2025), organisée en Corée du Sud les 5 et 6 août courant, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère de l'Education nationale.

"L'Algérie a participé à la compétition internationale de la jeunesse en robotique et intelligence artificielle (IYRC 2025), organisée en Corée du Sud les 5 et 6 août, lors de laquelle l'équipe nationale a décroché trois médailles mondiales", a précisé la même source.

Il s'agit de "la médaille d'or (1ère place) pour le projet MEDICart, un robot intelligent offrant des solutions avancées dans le domaine des soins de santé grâce à la vision par ordinateur", de "la médaille d'argent (2e place) pour le projet ECOSORT, un robot écologique intelligent permettant le tri automatique des déchets et représentant un modèle de durabilité environnementale", et de "la médaille de bronze (3e place) pour le projet Smart Zoo, un système intelligent basé sur internet des objets pour la prise en charge des animaux".

"'L'excellence de nos élèves dans cet événement, qui a réuni plus de 30 pays, ainsi que leur représentation de l'Algérie avec des résultats honorables reflètent l'esprit d'innovation et de compétence dont regorge l'Ecole algérienne", a ajouté la même source.

A cette occasion, le ministère de l'Education nationale exprime "sa profonde fierté pour cette exploit qualitatif", réaffirmant "son engagement à poursuivre l'accompagnement et l'encouragement des élèves participant aux compétitions scientifiques nationales, régionales et internationales, car convaincu de l'importance d'investir dans les jeunes pour bâtir une école de qualité".

Suite à cette victoire et l'obtention avec brio de ces médailles, le ministre de l'Education nationale félicite les membres de l'équipe participante, leur souhaitant davantage de réussite dans les compétitions internationales, tout en appelant tous les clubs scientifiques à redoubler d'efforts pour honorer l'Algérie lors des différentes échéances nationales, régionales et internationales", a conclu le communiqué.