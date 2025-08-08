Algérie: Industrie pharmaceutique - Les acteurs privés appelés à produire les matières premières en partenariat avec Saïdal

TLEMCEN — Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, a appelé, jeudi à Tlemcen, les opérateurs privés du secteur pharmaceutique à s'orienter vers la production de matières premières en partenariat avec le groupe Saïdal.

Lors d'une conférence de presse tenue en marge du lancement des travaux d'aménagement de l'usine de production de matières premières destinées à la fabrication de médicaments hormonaux, située dans la zone industrielle de la commune de Tlemcen et dépendant de l'unité Saïdal, le ministre a déclaré : "nous appelons les acteurs privés du secteur pharmaceutique à collaborer avec le groupe Saïdal dans la fabrication de matières premières pharmaceutiques, afin de réduire la facture d'importation, qui atteint 6 milliards de dinars, et d'assurer une autosuffisance dans ce domaine, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Il a précisé que cette unité, destinée à produire des matières premières hormonales, est la première du genre, composée de deux niveaux, et pourrait entrer en service dans un délai de 18 mois en cas d'accélération du rythme des travaux.

Le ministre a également indiqué que le groupe Saïdal mettra en service, avant la fin de l'année en cours, trois usines de production de matières premières, et que les autres seront réceptionnées au cours des prochaines années.

Par ailleurs, après avoir visité l'entreprise privée "Promedal", située dans la zone industrielle de la commune de Chetouane, spécialisée dans la production de certains dispositifs médicaux tels que les fils de suture, les ansements stériles et les seringues, avec une capacité annuelle de 5 millions d'unités, le ministre a salué son rôle de pionnier. Il a précisé que l'entreprise fonctionne en trois équipes, chacune assurant un roulement de huit heures.

Il a également rappelé que 129.600 types de dispositifs médicaux sont actuellement importés et que le ministère de l'Industrie pharmaceutique encourage désormais leur fabrication locale afin de réduire une facture d'importation jugée "très élevée".

Enfin, le ministre a annoncé le prochain lancement de deux projets de construction d'unités de stérilisation, l'une appartenant au secteur privé et l'autre au groupe Saïdal, qui devraient entrer en service dans un délai de 18 mois.