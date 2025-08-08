Madagascar: Pétanque/Jeux mondiaux - Yves et Judicaël en lice en Chine

Madagascar sera représenté par deux boulistes lors de la 12e édition des Jeux mondiaux qui se dérouleront dans la ville de Chengdu en Chine, du 7 au 17 août. Les porte-fanions de la Grande Île en tête-à-tête sont Yves Sédrick Rakotoarisoa et Judicaël Andrianarimalala. Les épreuves de pétanque se joueront du 13 au 17 août.

Yves Sédrick, vainqueur au National la Marseillaise en juillet, a validé son ticket pour les World Games au mois de mars en décrochant la médaille d'or au tournoi qualificatif ou « Test Event » toujours à Chengdu. Judicaël prend, quant à elle, la place de Mirana Razafinakanga, qui ne sera pas disponible malgré sa qualification obtenue grâce à sa victoire au Test Event.

La Fédération Sport Boules Malgache a dû organiser un regroupement le 5 juin afin de sélectionner sa remplaçante parmi les seize présélectionnées. En tournée en France, Yves Sédrick s'envolera pour la Chine la semaine prochaine. Judicaël quittera elle aussi le pays la semaine prochaine.

« Nous sommes en cours de finalisation des dossiers administratifs, et leur visa, en France pour Yves, et celui de Judicaël à Madagascar, sont attendus très bientôt », a confié le président de la fédération, Adrien Julio Edouard Andrianirina. Yves rejoindra son équipe en France après le voyage en Chine.