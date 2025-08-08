Madagascar: Basketball - Les Ankoay garçons U17 visent la médaille d'or

8 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Les deux meilleures sélections de la CJSOI 2025, dans le basketball, de Madagascar et de la Réunion vont croiser le fer ce vendredi après-midi en finale du tournoi masculin. Une affiche très attendue entre Madagascar et La Réunion.

Ils étaient attendus, ils ont répondu présent. Un duel au sommet entre deux équipes invaincues depuis le début de la compétition créera des étincelles vu leur invincibilité et leur parcours durant la phase de poule jusqu'en finale.

Côté malgache, le parcours a été impeccable. Les Ankoay ont d'abord survolé la phase de groupes, dominant tour à tour les Comores, Mayotte et Maurice avec un large écart. En demi-finale, ils ont confirmé leur supériorité en infligeant un cinglant 85-45 aux Seychelles, portés par un collectif solide et une défense intraitable.

De son côté, La Réunion n'a pas tremblé non plus. Les Réunionnais ont pris la tête du groupe A, en battant successivement leurs adversaires. En demi-finale, ils ont écarté les Mahorais sans difficulté sur le score de 71-55, confirmant leur statut de prétendant au titre.

La finale s'annonce explosive entre deux formations qui combinent intensité, adresse et maîtrise tactique. Pour Madagascar un grand défi est de sortir face à la collectivité bien rodée des Réunionnais. Mais comme la médaille d'or est à portée de main, les jeunes Ankoay feront tout pour la chercher.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.