Madagascar: Basketball - Les Ankoay garçons U17 visent la médaille d'or

Les deux meilleures sélections de la CJSOI 2025, dans le basketball, de Madagascar et de la Réunion vont croiser le fer ce vendredi après-midi en finale du tournoi masculin. Une affiche très attendue entre Madagascar et La Réunion.

Ils étaient attendus, ils ont répondu présent. Un duel au sommet entre deux équipes invaincues depuis le début de la compétition créera des étincelles vu leur invincibilité et leur parcours durant la phase de poule jusqu'en finale.

Côté malgache, le parcours a été impeccable. Les Ankoay ont d'abord survolé la phase de groupes, dominant tour à tour les Comores, Mayotte et Maurice avec un large écart. En demi-finale, ils ont confirmé leur supériorité en infligeant un cinglant 85-45 aux Seychelles, portés par un collectif solide et une défense intraitable.

De son côté, La Réunion n'a pas tremblé non plus. Les Réunionnais ont pris la tête du groupe A, en battant successivement leurs adversaires. En demi-finale, ils ont écarté les Mahorais sans difficulté sur le score de 71-55, confirmant leur statut de prétendant au titre.

La finale s'annonce explosive entre deux formations qui combinent intensité, adresse et maîtrise tactique. Pour Madagascar un grand défi est de sortir face à la collectivité bien rodée des Réunionnais. Mais comme la médaille d'or est à portée de main, les jeunes Ankoay feront tout pour la chercher.