Madagascar: Anniversaire tragique - Une jeune fille décède après une seconde hospitalisation

Une nouvelle victime s'ajoute à la liste déjà longue du drame survenu lors de la fête d'anniversaire tragique. Une source auprès du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) a confirmé hier le décès d'une jeune fille qui avait pourtant quitté l'établissement en juillet.

« Elle a succombé à des complications liées à une pneumopathie », indique la source hospitalière.

La jeune fille, prénommée Jessica, âgée de 17 ans, avait été initialement admise au CHU JRA le 15 juin. Plongée dans le coma durant deux semaines, elle avait pu sortir le 19 juillet. Toutefois, des complications respiratoires l'ont contrainte à réintégrer l'hôpital, le 21 juillet. Le 5 août, elle a été transférée au service thoracique.

La famille exprime son désarroi face à ce décès, qu'elle attribue à un manque de suivi médical. « Dans ce service, on n'a pas suffisamment surveillé son état de santé », déplore son père.

Ce décès porte à trente-deux le nombre officiel de victimes liées à cet anniversaire tragique. Mais selon plusieurs proches de victimes, ce chiffre ne reflète pas la réalité. « Il y a eu d'autres décès non comptabilisés, notamment dans les hôpitaux d'Andohatapenaka, de Befelatanana et d'Ambohibao », affirme une source proche des familles.