Afrique: CJSOI 2025 - Les Barea U17 décrochent leur place en finale

Un parcours sans faute et un suspense insoutenable. Après une demi-finale très serrée et indécise face à l'île Maurice, les Barea U17 garçons ont validé leur ticket pour la grande finale du tournoi de football de la CJSOI 2025, actuellement en cours aux Seychelles. La qualification s'est jouée à l'issue de la séance de tirs au but.

Les Barea se sont imposés sur le score de 5 à 4 et jouent la finale ce samedi dans l'après-midi contre les jeunes Réunionnais. Aucun but n'a été inscrit durant le temps réglementaire (90 minutes), malgré les nombreuses tentatives de part et d'autre. En prolongation, le score est resté vierge.

Il a donc fallu recourir à la séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Les Malgaches ont alors réalisé un sans-faute en inscrivant leurs cinq tirs, contre quatre pour les Mauriciens.

En finale, Madagascar affrontera la Réunion. Les Réunionnais se sont qualifiés aux dépens de Mayotte, qu'ils ont battue 3 buts à 1 après prolongation. Le score était de 1-1 à la fin du temps réglementaire, avant que les jeunes Réunionnais ne prennent le dessus dans les moments décisifs.

Pour espérer décrocher la médaille d'or, les Barea devront élever encore leur niveau de jeu. L'adversaire réunionnais reste en effet invaincu depuis le début du tournoi et possède un effectif capable de mettre en péril l'espoir malgache de remporter la médaille d'or.