Madagascar: Transport par câble - Ouverture partielle pendant quelques mois

8 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

La ligne de Transport par câble (TPC), reliant Anosy à Ambatobe, sera partiellement ouverte à l'occasion du Sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Elle restera accessible de manière limitée durant une période de deux à quatre mois après cet événement, avant son ouverture officielle au grand public, selon le conseil des ministres de mercredi dernier.

D'après le secrétariat d'État chargé des Nouvelles villes et de l'Habitat (SENVH), les travaux et essais techniques sur la ligne orange sont en phase d'achèvement. Cette étape vise à garantir la sécurité, la fiabilité et la performance du système avant son exploitation commerciale à grande échelle.

Durant cette période transitoire, la ligne sera alimentée par des groupes électrogènes thermiques, installés dans les différentes gares et stations. Ce dispositif provisoire a été choisi afin d'épargner le réseau électrique national, en attendant la mise en service de la centrale solaire de Tsarasaotra, qui assurera ultérieurement l'alimentation définitive de l'infrastructure.

