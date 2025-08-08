Madagascar: Rentrée scolaire - Des kits scolaires aux élèves vulnérables par la fondation Axian

La Fondation Axian a donné le coup d'envoi de sa campagne annuelle de distribution de fournitures scolaires, en ciblant les élèves issus de familles vulnérables. L'action a débuté hier au sein de l'association FCRA (Fifanampiana centre Rassoul Akram), marquant l'enchaînement d'une série de distributions qui bénéficieront à plus de 1 000 élèves pour la nouvelle année scolaire. Jessica Razakamanantsoa, Community Relations Manager du groupe Axian, a souligné l'importance de ce soutien.

« Le secteur de l'éducation est un axe majeur de notre engagement. C'est pourquoi nous avons déjà construit plus de 140 écoles à travers tout Madagascar. Au-delà d'alléger la charge financière des parents, notre objectif est d'encourager les enfants à rester scolarisés et à ne pas abandonner leurs études », a-t-elle expliqué.

Par ces actions, la Fondation Axian souhaite également sensibiliser la population à l'importance de l'éducation, qu'elle considère comme un pilier essentiel du développement durable. L'initiative vise à rappeler que le soutien à la scolarisation des jeunes est un investissement dans l'avenir de la nation.

Appui

Depuis plusieurs années, la fondation Axian agit aux côtés d'acteurs locaux engagés pour améliorer les conditions de vie des enfants défavorisés. S'appuyant sur un partenariat de longue date avec l'association FCRA, cette distribution de kits scolaires permet à des centaines d'élèves d'aborder la rentrée avec dignité, espoir et les outils nécessaires à leur réussite.

Armand Paul, le coordonnateur des activités auprès de cette association n'a pas manqué de saluer cette initiative. De nombreux enfants défavorisés rêvent d'aller à l'école, mais leurs parents n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins éducatifs.

« Pour répondre à cette problématique, notre association vient en aide aux élèves issus de milieux défavorisés. Notre mission principale est de soutenir les jeunes, du primaire au lycée, mais nous ne manquons pas de venir en aide aux étudiants de l'université », a-t-il fait savoir.