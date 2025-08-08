Ile Maurice: Jean Kylian - Les démarches toujours au point mort

C'est le cas de Jean Kylian avait, début juillet, ému bon nombre de Mauriciens et suscité des réactions de la part de plusieurs institutions publiques et privées, force est de constater qu'un mois plus tard, les démarches piétinent. L'enfant ne dispose toujours pas d'un extrait de naissance conforme, ni d'aide sociale.

Alors qu'il se prépare à rejoindre la maternelle, Jean Kylian se heurte aux mêmes obstacles qu'au premier jour. Sans parent pour le représenter, il est élevé par sa grandmère, à bout de souffle face à la rigidité du cadre légal mauricien. Bureau du Premier ministre, ministère de l'Égalité des genres, ministère de la Sécurité sociale : tous semblent impuissants, incapables de faire aboutir les démarches nécessaires à l'obtention d'un nom de famille sur son extrait de naissance. Selon la loi, une procédure d'adoption est la seule solution - un parcours long et complexe qui pourrait prendre des années avant que Jean Kylian n'obtienne, enfin, le même nom de famille que sa propre mère sur son extrait de naissance.

Bien que des avocats bénévoles accompagnent la famille dans ces démarches, celles-ci s'éternisent : enquête policière d'au moins deux mois, va-etvient incessants pour récupérer des documents à l'hôpital et une série d'obstacles administratifs viennent freiner tout espoir de dénouement rapide.

Concernant la demande d'aide sociale, si les ministères semblaient au départ se pencher avec assiduité sur le cas, les démarches sont aujourd'hui toujours au point mort. La tante de Jean Kylian raconte : «On nous a demandé d'aller au bureau de la Sécurité sociale à Astor Court. À chaque fois, le responsable n'était pas là», soupire la tante de Jean Kylian, visiblement à bout.

Contacté, le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, nous a répondu qu'il est au courant du cas : «J'ai parlé à la tante et j'ai demandé au commissaire de consulter le dossier.» Au niveau du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, on nous a également assuré qu'un suivi est en cours pour aider Jean Kylian.